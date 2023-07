Turisti habitué ad Alassio, altri premi conferiti dal sindaco Melgrati e dal vicesindaco Galtieri

Questa volta sono stati premiati per la loro fedeltà ad ALassio Danila Cognasso, per mano del vicesindaco Angelo Galtieri, e le due coppie Susanna e Ernst e Therese e Gerdard Hostettler, per mano del sindaco Marco Melgrati.

Questi ultimi si sono simpaticamente presentati alla cerimonia di conferimento dei premi con tutti la famiglia Hostettler al completo. Accompagnati dall’assessore Loretta Zavaroni, hanno indossato t-shirt personalizzate con tanto di scritta commemorativa dei quarant’anni trascorsi ad Alassio: una tradizione turistica che si tramanda di generazione in generazione, dai nonni fino ai pronipoti.