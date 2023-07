Mototerapia Nazionale a Pontinvrea: spazio anche alle donazioni di sangue e alla tipizzazione del midollo

Ci sarà anche l'Avis dalle 8.30 alle 12.00 con l'autoemoteca per poter effettuare le donazioni di sangue e la tipizzazione del midollo, domani, mercoledì 26 luglio, a Pontinvrea in occasione della Mototerapia Nazionale, giornata dedicata alle discipline sportive e all'abbattimento delle barriere create dalla disabilità. L’evento, di richiamo per tutta l’Italia, si svolge tradizionalmente ogni anno nel paese dell’entroterra ligure e consacra la mototerapia: attività che permette a persone disabili e bambini con gravi malattie di provare l’ebbrezza di cavalcare una moto da cross. Sarà presente il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Questa disciplina è stata ideata più di 10 anni fa proprio a Pontinvrea da Vanni Oddera, uno dei più rappresentativi freestyler italiani, il quale è riuscito a diffonderla in tutto il mondo, perfino nelle corsie degli ospedali e direttamente nelle case dei bambini, durante il Covid.