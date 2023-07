Il trentenne Fabiano Gollo alla guida dei Giovani imprenditori liguri. I complimenti degli industriali savonesi

La recente nomina del trentatreenne Fabiano Gollo, amministratore e responsabile commerciale in ICA Imballaggi, alla guida dei Giovani imprenditori liguri esalta, ancora una volta, il ruolo e la centralità dell’economia savonese.

A rimarcare un ruolo da protagonista dell’Associazione, con sede in via Gramsci, sono i presidenti Angelo Berlangieri e la numero uno del Gruppo Giovani, Agata Gualco.

“Siamo alla vigilia di mesi assai delicati per il sistema Liguria, poter contare sulla determinazione di un imprenditore come Fabiano in un ruolo di vertice della nostra realtà ligure è certamente un segnale positivo per chi persegue lo spirito della concretezza che, a Savona e provincia, trova casa. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro nella certezza che le qualità dimostrate sul campo all’interno della sua azienda e dell’Unione Industriali di Savona saranno una fondamentale base di partenza per traguardare le sfide dell’autunno e dei prossimi anni” spiega Angelo Berlangieri.