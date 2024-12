La panissa a 9mila km di distanza da Savona: a Tokyo l'attività aperta da un cellese

"Fette Panissa & Vino". Questo il nome di un locale presente non a Savona o in provincia dove proprio la panissa è nata ma a 9845 km di distanza a Tokyo in Giappone.

E ancora più curioso il fatto che sull'insegna è presente una foto digitalizzata di Celle Ligure, un disegno fatto da bambini.

Ad aprire l'attività 15 anni fa, nel 2009, infatti è stato proprio un cellese, Antonello Mordeglia, imprenditore 58enne, presidente di Danieli Automation, azienda italiana leader mondiale nelle automazioni di processo per gli impianti siderurgici.

"L'ho aperto in una zona molto turistica, un'area pedonale vicino al tempio Asakusa - spiega Mordeglia che come testimonial d'eccezione ha sua mamma Anna presente all'interno con una sua foto con in mano un piatto di fette - È un'attività molto semplice, un hobby simpatico ed è l'unico che vende fette in Giappone".

Il ristorante-street food è gestito da un giapponese con la moglie di Mordeglia che si è occupata del marketing.

"Sono tanti i giapponesi che sono incuriositi dal tipo di cucina che offriamo. Ma non solo. Un giorno è venuto un gruppo di milanesi e uno di loro mi ha detto che aveva casa ai Bottini a Celle" prosegue il titolare.

Non mancano le idee anche per sponsorizzare la riviera savonese e Celle stessa.

"L'idea è quella di poter mettere un monitor per fare girare le immagini e 'vendere' i locali della Liguria" precisa Antonello Mordeglia che ha in affitto tutta la palazzina - Se qualcuno ha un'attività oppure la Regione e i diversi comuni potrebbero pubblicizzarsi e attirare turisti giapponesi per farli arrivare in riviera".