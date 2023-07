Le vetrate panoramiche rappresentano una soluzione per esterni di un certo livello ed ecco perché vanno molto di moda anche se spesso non vengono riconosciute Perché vengono presentate con nomi che possono essere diversi,

Infatti per esempio le possiamo trovare con il nome vetrate tutto vetro, vetrate a pacchetto, vetrate al libro, vetrate frangivento o scorrevoli.

La prima cosa importante da dire è che ci sono vari modelli di vetrata panoramica però il concetto alla base è sempre lo stesso cioè che è un sistema di vetri, nel momento in cui non ha profili verticali e quindi sono puliti alla vista andrà a scorre bene lungo i binari con lo scopo di restituire quanto più spazio possibile nel momento in cui c'è bisogno.

Inoltre queste vetrate sono composte da sottili profili in alluminio con 10 mm e con varianti da otto e 12 mm.

Sempre per quanto riguarda il vetro possiamo dire che queste tipologie hanno tanti vantaggi tra i quali la flessibilità perché al contrario del vetro comune si piegano sotto la spinta del vento, però è molto difficile che si rompano definitivamente.Un'altra caratteristica positiva che hanno è la resistenza allo shock termico:questa è una cosa molto diffusa quando si parla di vetrate che sono esposte al sole, e che in casi particolari, e cioè quando la temperatura si abbassa si alza e bruscamente potrebbero creparsi, mentre il vetro temprato resiste molto di più a questo sbalzo termico rispetto al vetro classico.

Altro beneficio che ci offrono è relativo alla sicurezza in caso di rottura perché nel momento in cui il vetro temperato dovesse rompersi, si andrebbe a sbriciolare in piccoli frammenti che sono stondate e non taglienti e che riducono il rischio di lesioni.

Altra caratteristica veramente da considerare in positivo è la robustezza perché è veramente difficile rompere il vetro: questo lo renderà perfetto per abitazioni dove ci possono essere forti sollecitazioni oppure urti

Strutture delle vetrate panoramiche: come sono fatte

Diciamo che per quanto riguarda questa tipologia di vetrata possiamo dividere tutto In due gruppi e cioè le vetrate scorrevoli e quelle scorrevoli impacchettabili.

In pratica le prime sono diverse in quanto più semplici da installare e gestire per l’utilizzatore finale in quanto sono composte da un binario superiore e diverse ante e una Inferiore.

Inoltre a seconda delle misure che scorrono ognuno ha il suo binario appoggiandosi su dei carrelli.

Partiamo quindi un sistema molto semplice affidabile che risulta anche ottimo per chiudere pergolati e perdenti oppure per loggiati e porticati.

Per quanto riguarda la guida a terra solitamente è sui 2 cm e quindi non crea inciampo e risulta calpestabile. Uno svantaggio che ci può essere legati al fatto che una parte dello spazio è sempre occupata da un'anta o dalle ante che possono essere fisse e sulle quali scorrono anche le altre.

Altro punto da valutare bene è il fatto che in alcuni casi potrebbe essere un sistema comodo per chi non può accedere facilmente all’esterno della vetrata per quanto riguarda la pulizia perché i vetri visto che scorrono gli uni sugli altri impediranno la pulizia proprio delle facce esterne.