Vladimir Luxuria debutta al Festival di Borgio Verezzi

Vladimir Luxuria protagonista assoluta, ma non è un monologo convenzionale quello che andrà in scena mercoledì 26 e giovedì 27 luglio al 57.mo Festival di Borgio Verezzi: “Prinçesa”, quinta prima nazionale del cartellone, sarà uno spettacolo a più voci, in cui Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Prinçesa, ovvero Principessa, da un ristoratore presso cui lavorava, si rivolgerà a Giovanni, ergastolano sardo, suo vicino di cella in carcere, impersonato da Fabrizio Coniglio.

Conosciuta soprattutto per una famosa canzone di Fabrizio De André (“Sono la pecora sono la vacca/ Che agli animali si vuol giocare...), Fernanda è una persona realmente esistita. Un transessuale, che sin da ragazzino non si riconosceva nel suo corpo, e voleva essere una donna, inizia un viaggio, difficile e disperato, da un piccolo paese rurale del brasile fino alle grandi metropoli europee: filo conduttore, la costante ricerca di un'identità sessuale emotiva. Morirá a soli 37 anni, tra alcool, droga, sieropositività e una condanna aper tentato omicidio.

“Una storia così epica, quella di Prinçesa, da sembrare una tragedia greca ambientata nella nostra epoca moderna “, osserva il regista Coniglio. Lo spettacolo, tratto da lettere autentiche, é localizzato tra le sbarre, nel periodo di detenzione di Fernanda, che troverà conforto nel rapporto con un altro carcerato con il quale nascerà un amore platonico. E Luxuria regalerà le emozioni e le malinconie di Princesa, che ha purtroppo vissuto anche lei sulla sua pelle. “Un racconto di tipo neorealista, in cui lo spettatore non vivrá uno scollamento tra l'interprete e la storia”, commenta Coniglio.

Info e prevendita Festival Verezzi

Martedì 25 alle ore 21.00 presso lo Spazio Arte del Ristorante DOC (Viale C.Colombo, Borgio Verezzi) secondo appuntamento della Festa di Mezza Estate, evento collaterale del Festival. I giovani della Compagnia del Barone Rampante saranno i protagonisti del reading teatrale di “Piccola città” di Thorton Wilder, spettacolo portato in scena con successo la scorsa estate dalla stessa Compagnia per la regia di Elena Gigliotti. Premio Pulitzer 1938, "Piccola Citta’" è un viaggio introspettivo nella vita di ciascuno di noi. I personaggi, simboli dell'umanità più che individui, ci conducono a Grover's Corners, cittadina del New Hampshire, simbolo anch'essa dell'intero universo. "La vita che capita una volta sola, il suo flusso quotidiano in tempo reale, e quanto impossibile sia notarla, goderla e ricordarla, mentre si sta vivendo". Prenotazioni presso Ufficio Festival – 019.610167/ingresso gratuito.