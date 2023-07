Carcare, trasloco della farmacia: scontro in Consiglio comunale

Lo spostamento della farmacia nei locali di via Nazionale al centro del dibattito del Consiglio comunale di Carcare. Nella seduta in programma ieri sera, il gruppo di opposizione capeggiato da Alessandro Ferraro ha presentato una mozione.

"Abbiamo intrapreso questa iniziativa dopo aver sentito le parole del sindaco Mirri durante l'assemblea pubblica dello scorso 22 giugno. In quell'occasione mi aveva tirato in ballo personalmente dicendo che non avevo fatto altro che negoziare con i nuovi proprietari (il gruppo Dr. Max ha rilevato la farmacia ex Giorgi, ndr)", commenta il capogruppo di minoranza Alessandro Ferraro.

La mozione voleva impegnare il Consiglio comunale e il sindaco ad opporsi al trasferimento: "Carcare rimarrebbe l'unico paese della Val Bormida senza una farmacia in centro. Il sindaco Mirri ha detto che è un diritto del titolare e che non è loro intenzione fare una causa legale. Dicono di aver sentito degli avvocati, ma danno l'impressione di arrampicarsi sugli specchi. Secondo noi non è proprio cosi, poiché l'iter prevede un'autorizzazione che può essere data oppure negata".

"Il sindaco rappresenta il paese e deve fare gli interessi della comunità. In campagna elettorale hanno detto di voler trasformare 'Carcare nella perla della Val Bormida", se questo è l'inizio, partiamo assai male", conclude Ferraro.

"Se avessimo qualche possibilità di evitare il trasferimento ne saremo felici - replica il sindaco Rodolfo Mirri - Purtroppo però, non possiamo andare contro la legge. Siamo dispiaciuti perché la piazzetta e il centro cittadino perdono un servizio importante, ma queste scelte non sono da incolpare alla nostra amministrazione, poiché tale pratica è iniziata lo scorso aprile quando la giunta De Vecchi governava il paese. Sono loro che dovrebbero dare spiegazioni alla comunità".