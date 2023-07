Urbanistica, a Varazze l'assessore regionale Scajola incontra il territorio (FOTO)

Quando si parla di mettere il territorio al centro, si parla soprattutto di Urbanistica. Il ciclo di incontri organizzato dal consigliere regionale Alessandro Bozzano, pensato per restituire centralità al territorio della provincia di Savona, ieri sera (27 luglio) ha presentato il terzo appuntamento, ospite l’assessore regionale Marco Scajola per la conferenza “Gestione Urbanistica del Territorio – Idee di sviluppo che integrino percorsi di formazione per nuove professionalità”.

Organizzata in collaborazione con l'associazione "Essere Varazze", alla conferenza hanno partecipato tantissimi amministratori savonesi. Presenti anche tanti imprenditori locali, produttori e molti liberi professionisti del settore che hanno così colto l’occasione per un confronto diretto con l’assessore delegato all'Urbanistica, Pianificazione territoriale, Tutela del Paesaggio e Formazione di Regione Liguria.

«La programmazione del territorio dal punto di vista urbanistico deve essere il punto di partenza per viaggiare verso lo sviluppo – introduce il consigliere varazzino, Alessandro Bozzano - Ma per arrivare davvero a offrire un programma a 360 gradi bisogna pensare anche alle professionalità necessarie, che devono passare attraverso percorsi di formazione attentamente studiati sulle reali necessità del mercato. Ringrazio l’amico Marco Scajola per la disponibilità dimostrata, il sindaco Pierfederici e il gruppo Essere Varazze per il sostegno all’iniziativa, ma soprattutto i tanti partecipanti che con domande mirate non hanno perso l’occasione di approfondire tematiche di prim'ordine per il territorio».

«Ringrazio il consigliere Alessandro Bozzano per aver organizzato questo incontro e per avermi invitato - interviene l'assessore Marco Scajola - È sempre importante confrontarsi con il territorio, con gli amministratori locali e con gli imprenditori per condividere idee e progetti da sviluppare e le cui ricadute siano auspicabili e tangibili per l’intera comunità. In questa occasione ho parlato di rigenerazione urbana, di formazione professionale e di tanti altri temi sui quali come Regione Liguria stiamo lavorando con grande impegno e raccogliendo risultati significativi per il nostro territorio. Ben vengano, pertanto, iniziative come questa perché ritengo che fare politica sia un confronto costante con la realtà locale in cui operiamo per costruire insieme la Liguria del futuro».

«Ringrazio l’assessore Scajola e il consigliere Bozzano per aver scelto Varazze come sede dell’incontro – aggiunge il sindaco Luigi Pierfederici – Uno degli scopi dell'associazione Essere Varazze è proprio di portare in città dei tavoli di confronto proficui, per questo il gruppo ha sposato l'iniziativa collaborando alla riuscita. Gli amministratori sono ormai quotidianamente alle prese con mille problemi, sapere che Regione è presente ci dà una grande forza. Iniziative come queste sono molto importanti. Oltre a essere occasione di confronto diretto con l’assessore regionale, sono anche un’opportunità di incontro tra amministratori per uno scambio che ci orienta sempre di più verso un ragionamento comprensoriale che va oltre i confini di ogni singolo comune».

«Dopo una breve pausa estiva – conclude Bozzano – gli incontri riprenderanno a settembre spostandone la sede in altre cittadine della nostra Provincia, che saranno scelte per agevolare la partecipazione anche di amministratori e professionisti dell’estremo Ponente savonese e della Valbormida. Regione Liguria c’è, queste iniziative vogliono soprattutto farne sentire la presenza sul territorio».