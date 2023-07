L'Asl cerca un immobile a Savona per funzioni sanitarie e amministrative

Gli spazi dedicati alle attività ambulatoriali sono considerati troppo dispersi sul territorio cittadino e l'Asl punta ad accentarli il più possibile in uno unico. Per farlo cerca un immobile destinato a questo utilizzo, sia per acquistarlo sia da affittare. Ma gli immobili di dimensioni adeguate e con le caratteristiche richieste dall'Asl non sono facili da trovare e , dopo due tentativi andati a vuoto, la direzione dell'azienda sanitaria ha deliberato la pubblicazione di una nuova manifestazione d'interesse.

“Dalle indagini suddette non è stato individuato alcun immobile confacente ai requisiti richiesti – spiega l'Asl- pertanto ritiene di riproporre una nuova e ulteriore ricerca di un immobile da assumere in locazione o acquistare nel Comune di Savona, al fine di conseguire una migliore azione sanitaria ed amministrativa dell’azienda, attraverso una maggiore centralizzazione delle aree destinate a funzioni sanitarie con adatta disponibilità di spazi in grado di accogliere adeguatamente particolari funzioni”. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nelle modalità ivi descritte entro le ore 12 del 29 settembre.

Nelle manifestazioni d'interesse degli anni precedenti tra i requisiti dell'immobile c'era l'ampia metratura , tra i 300 e i 350 metri quadrati, la disposizione al piano terra con ingresso ad uso esclusivo adatto anche per portatori di handicap, e senza barriere architettoniche architettonica, sia nei percorsi esterni, che nei locali da utilizzare