Parole Ubikate in mare, il 31 luglio ad Albissola Marina arriva Dario Vergassola

Lunedì 31 luglio, alle ore 21.15 in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, nell'ambito della rassegna Parole Ubikate in mare, incontro con lo scrittore e comico Dario Vergassola e presentazione del libro " Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque terre " (Baldini + Castoldi).

Evento a cura della libreria Ubik e del Comune di Albissola Marina, con il sostegno di Bper Banca.

Cosa avrebbe da dire un girino che abita uno stagno all'arrogante che cerca in tutti i modi di contaminare l'acqua? E cosa pensano davvero le acciughe sui banconi dei bar liguri di questa tradizione alimentare? Com'è, insomma, la vita in questo mondo alla rovescia in cui gli animali e le sirene delle Cinque Terre parlano, si lamentano dell'uomo, lo sfidano e lo contrastano?

Dario Vergassola (comico, scrittore e cantautore, presente in numerosissimi programmi televisivi come Maurizio Costanzo Show, Carabinieri, Zelig, Dio vede e provvede, Le Iene, Parla con me, ecc) scrive cinque storie di delicata ironia, di struggente tenerezza, comiche e malinconiche al tempo stesso, pungenti di satira sociale e disincantate e lucide, dove a essere protagonisti sono proprio loro, i dimenticati animali e le leggendarie creature del mare: pesci, totani, sirene, acciughe e polpi mettono qui in scena le loro storie d'amore impossibili, le loro tirate ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate avventure.