Dalla mitologia ai social media: ad Albisola un incontro per dire no alla violenza sulle donne

Il Lions Club "Alba Docilia" delle Albisole torna a riflettere su una delle piaghe più urgenti della nostra società. Venerdì 19 dicembre, alle ore 16:00, l’Auditorium della Massa ad Albisola Superiore ospiterà la conferenza “La donna e la violenza tra mitologia, letteratura e tutele normativa”. L’appuntamento, ormai consolidato nella tradizione del Club, intende celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne attraverso un approccio multidisciplinare che unisce storia, diritto e comunicazione.

Il percorso di analisi sarà guidato da tre relatori d’eccezione. Aprirà il dibattito il professor Ezio Albrile, storico e antropologo delle religioni, che esplorerà le radici mitologiche e simboliche della figura femminile, rintracciando nel passato remoto le immagini riflesse del nostro tempo. A seguire, l’avvocato Carla Zanelli, Presidente dell’ADGI Savona, affronterà il tema del linguaggio inclusivo. Il suo intervento punterà a scardinare i pregiudizi che spesso si celano dietro un uso scorretto delle parole, sottolineando come una narrazione corretta sia il primo passo per rappresentare degnamente ogni identità di genere.

Infine, l’avvocato Paolo Persico, socio Lions e ideatore dell’incontro, analizzerà l’evoluzione della percezione sociale dei reati di genere, con un focus particolare sulle novità legislative contro lo stupro e il femminicidio. Persico approfondirà inoltre il ruolo dei social media: se da un lato possono diventare strumenti di persecuzione, come nel caso del revenge porn, dall'altro rappresentano oggi una risorsa fondamentale per la denuncia e la sensibilizzazione.

Con questa iniziativa, fedele al motto "We Serve", il Lions Club si conferma sentinella attenta del territorio, offrendo ai cittadini strumenti concreti per accrescere la consapevolezza e sostenere le vittime nel percorso di uscita dalla violenza.