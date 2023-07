Alassio, ecco sul Muretto "la madre" di tutte le mattonelle: inaugurata quella dedicata ai Fratelli Berrino

Si dice nessuno sia profeta in patria, come se a volte i luoghi che sono "casa" portassero con sé un'aura di irriverente confidenza che tende a celare le glorie raggiunte.

Non era proprio questo il caso di Adriano, Giorgio, Mario ed Elio, i quattro fratelli Berrino che ad Alassio ebbero, nel 1953, l'idea di dare vita a un muretto sul quale ricordare, con una piastrella, il passaggio dei tanti personaggi celebri amici della cittadina rivierasca del ponente ligure. Eppure, per loro, una piastrella su quel luogo diventato iconico ancora non c'era.

Almeno fino a oggi, dov'è stata scoperta quella che si potrebbe definire, in un certo senso, "la madre di tutte le piastrelle" apposte su quello che ormai è diventato un monumento, dedicata ai quattro cavalieri del turismo alassino.

A celebrare il momento tutti i discendenti dei quattro fratelli, circondati da turisti di allora pervenuti anche da Roma, come il dottor Paolo Negro sopraggiunto con la terza generazione della sua famiglia, e turisti di oggi che avevano tanta voglia di rivivere l'Alassio della "Gran Cagnara" e delle "Miss Muretto".

Non mancava per il Comune il vicesindaco Angelo Galtieri, Igor Colombi della Gesco e l'ex sindaco Enzo Canepa.

La grande piastrella è stata ricavata dall'opera pittorica dell'artista milanese di Alassio Mariolina De Palma.