Capodoglio spiaggiato a Varazze, la carcassa verrà imbragata e trainata a Savona per le operazioni di smaltimento

AGGIORNAMENTO ORE 16.30: E' stata rimandata la rimozione della carcassa in quanto sarebbe di nuovo incastrata negli scogli e in questo momento le condizioni del mare (sarebbe presente un po' di onda) non consentirebbero l'operazione di recupero. Domani mattina si svolgerà una nuova riunione di coordinamento per decidere come intervenire.

---

Verrà imbragata e trainata poi in una zona sicura a Savona per poter effettuare le operazioni di smaltimento nel tardo pomeriggio di oggi.

Questo è quanto emerso durante le riunioni fiume che si sono svolte questa mattina nella Capitaneria di Porto di Savona e che continueranno anche primo pomeriggio, in merito alla rimozione della carcassa del capodoglio spiaggiato da ieri su una scogliera in Lungomare Europa, località ai Piani d'Invrea a Varazze a 250 metri a ponente della Baia del Corvo.

L’animale, lungo circa 12 metri, è arrivato sulla costa già morto ed in avanzato stato di decomposizione dopo essere stato avvistato tra il comune varazzino e Arenzano dall'associazione Menkab.

Nel tavolo tecnico nella sede della Guardia Costiera savonese è stato fatto il punto per avviare le operazioni di rimozione del cetaceo, attività rese complesse dalle dimensioni dell’animale e dalla zona rocciosa dove è avvenuto lo spiaggiamento.

“Ci siamo subito messi in contatto con il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici per dare l’aiuto della Regione in questa non facile operazione, inviando il vicedirettore generale competente ad effettuare un sopralluogo – hanno spiegato ieri il presidente della Regione Giovanni Toti e il vice presidente e assessore con delega ad Agricoltura, allevamento e pesca Alessandro Piana – I tecnici della Regione, insieme a quelli comunali, la guardia costiera e l’ istituto zooprofilattico, stanno monitorando la situazione. Nel tavolo tecnico verrà trovata la soluzione migliore per smaltire il cetaceo, garantendo così la tutela della pubblica igiene e la sicurezza di tutti. Nel frattempo, rimane valida la raccomandazione di non avvicinarsi all’animale”.

Il primo cittadino varazzino nel frattempo ieri aveva firmato un'ordinanza di divieto temporaneo preventivo di balneazione nel tratto di 500 metri circa compreso tra la galleria Madonnetta e la prima spiaggia libera della Baia del Corvo (esclusa) fino al ripristino delle condizioni di normalità a seguito della rimozione della carcassa.