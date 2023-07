Gmg, i ragazzi savonesi in viaggio verso il Portogallo

"Oggi stiamo facendo tappa a Barcellona e domani arriveremo a Lisbona - dice don Andrea Camoirano, responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano - La voglia di incontro e ascolto di papa Francesco è grande e c’è emozione. Sarà una forte esperienza di Chiesa che ci aiuterà a creare un gruppo affiatato che nei prossimi anni faccia da traino ad altri gruppi in diocesi".

"Il tema 'Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1, 39)' richiama il racconto della Visitazione, ovvero la visita di Maria a sua cugina Elisabetta, un episodio biblico che segue l’Annunciazione, l’annuncio dell’angelo a Maria, e che è stato il tema dell’ultima giornata mondiale a Panama - conclude - L’esperienza che vivremo in Portogallo la metteremo in pratica nella giornata diocesana della gioventù il 26 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo e giorno in cui ripartiranno le attività. Saranno importanti le relazioni che riusciremo a creare tra i gruppi giovanili della nostra diocesi".