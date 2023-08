Da 60 anni a Finale in vacanza, e in quasi tutti gli stabilimenti balneari: il Comune premia il signor Gasparini

Quella signor Adriano Gasparini non è una semplice abitudine, semmai è un vero e proprio amore quello dimostrato per Finale Ligure, meta che l'insegnante milanese sceglie per le sue vacanze dal 1962. Facendo segnare quasi una sorta di record avendo frequentato quasi tutti gli stabilimenti balneari della cittadina.

L'amore del professor Gasparini però non si è limitato solamente alle vacanze. La passione per gli scorci tipici lo ha spinto anche a sposarsi all'interno dei Chiostri di Santa Caterina in Borgo.

A riceverlo con piacere presso la sala consiliare per premiarlo con un piccolo omaggio è stato stamani il sindaco Ugo Frascherelli.