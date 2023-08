Albenga, “Quando l’anima non muore”: Gino Pisanello “maestro del velluto” in mostra all’Ester Siccardi

“Quando l’anima non muore – Il maestro del velluto – Opere di Gino Pisanello” in mostra dal 4 all’11 agosto nei Chiostri Ester Siccardi ad Albenga. Un’esposizione curata dalla ballerina Jessica Poli con quadri che “non sono in vendita, ma da ammirare”, dedicata al nonno artista, “il maestro del velluto” scomparso un anno fa.

Pisanello è stato un pittore di respiro nazionale, in attività dalla metà degli anni sessanta, noto per l'uso di una particolare tecnica su velluto, imparata durante un lungo soggiorno in Messico, dove frequentò gli studi di Rosas e Robles, famosi artisti messicani. È stato il direttore artistico dell'Associazione Ucai di Albenga.

“Ogni suo quadro racconta un’esperienza di vita – spiega la nipote Jessica -. Dipingeva i suoi ricordi e le sue emozioni, dalla guerra, agli studi di violino, imparando da un amico, dallo smarrimento nel deserto al primo quadro realizzato con la china e l’ago. Ogni opera racconta qualcosa di vero e profondo”.

Sono in mostra nel sito ingauno di viale Martiri della Libertà una serie di opere dove il visitatore e la visitatrice possono cogliere, con la sensibilità e con l’immaginazione, ciò che si nasconde dietro al velluto, al disegno realizzato in pochissime ore, a ogni fiore, a ogni tempesta.

“Prima di lasciarci – conclude la nipote di Pisanello -, organizzammo insieme una mostra nell’ambito di uno spettacolo teatrale di Silvana Ansaldo. Ne fu felice e gli promisi che ne avremmo organizzate altre. Purtroppo non ci fu il tempo, ma eccomi qua, perché una promessa è una promessa”.

La mostra è aperta al pubblico dalle 15.30 alle 23.30.