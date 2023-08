Finale, frontale con un'auto nella galleria della Caprazoppa: un centauro in codice rosso

Nella prima serata odierna un incidente stradale ha avuto luogo a Finale Ligure, nella galleria della Caprazoppa, coinvolgendo una motocicletta che ha scontrato frontalmente un'automobile.

Ad avere la peggio il centauro, trasferito in codice rosso al Santa Corona dopo aver compiuto un volo di alcuni metri dai militi della Croce Bianca e dal personale dell'automedica Sierra4. I volontari della pubblica assistenza finalese hanno anche trasportato in codice giallo la persona a bordo dell'auto.

Lo schianto ha causato diversi disagi alla viabilità, costringendo le autorità a mettere in atto le misure propedeutiche alla messa in sicurezza della carreggiata con l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco. La dinamica è ancora in via di accertamento.