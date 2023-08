Morto Gianni Tarnoldi, uno dei "bambini dell'Annamaria" la barca affondata al largo di Albenga

Albenga è in lutto per la scomparsa di Gianni Tarnoldi, 82 anni, uno dei bambini dell’Annamaria, la motobarca che affondò al largo di Albenga nella quale persero tragicamente la vita 44 bambini e 3 accompagnatori.

“Quest’anno- Afferma Dino Ardoino presidente della Croce Bianca di Albenga: Gianni non era presente alla commemorazione perché non stava bene, ma è stato il primo anno nel quale non c’era. Ci stringiamo intorno alla famiglia, in particolare la moglie Vanna, i figli e il nipote”.

I funerali si terranno mercoledì 9 agosto alle ore 9.30 nella Cattedrale San Michele di Albenga.

"Tutta l’Amministrazione ed il sindaco Riccardo Tomatis - dichiara il Comune - porgono le più sentite condoglianze alla famiglia".