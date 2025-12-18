Revisione del regolamento sui pozzi anche a fini agricoli, approvato l'odg in Regione. Soddisfazione dal Pd

Le istanze presentate a settembre nel tavolo verde di Albenga, alla presenza del vicepresidente e assessore all’agricoltura Piana, con le quali si chiedeva di impegnare la giunta Bucci a deliberare una modifica del regolamento ligure che norma le licenze dei pozzi, anche ai fini agricoli, sono state approvate dal consiglio Regionale.

Il via libera è arrivato grazie all’approvazione unanime del parlamentino ligure all’ordine del giorno presentato il 17 dicembre dal gruppo del Partito Democratico. A farsi promotore di tre emendamenti alla legge di Bilancio era stato iIl presidente del consiglio comunale delegato all’agricoltura ingauno, Alberto Passino.

“Vorrei ringraziare il gruppo del Pd ligure e in particolar modo, il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello, per aver raccolto questa necessità del territorio ingauno e delle sue aziende agricole, proprio in un incontro organizzato presso il circolo ad Albenga - afferma Passino - Il suo interessamento e la disponibilità del vicepresidente Piana hanno portato l’assemblea legislativa ligure ad approvare questo ordine del giorno che cristallizza l’impegno di Bucci e della giunta regionale a revisionare il regolamento n. 6/2017 in materia di rilascio della concessione di derivazione d’acqua, ovvero i pozzi. Tema sentito non solo ad Albenga, ma in tutta la regione. Questo passo avanti potrebbe essere una svolta positiva per garantire competitività delle aziende agricole rispetto alle certificazioni come la GlobalGAP e altra certificazione di qualità. Continueremo come Albenga, comune della piana agricola più grande della Liguria, a monitorare i lavori di revisione del testo normativo, per capire se lo sviluppo e gli esiti attesi verranno soddisfatti a pieno. Per ora possiamo dire grazie dell’attenzione dimostrata e alla prossima puntata.”

“Sono soddisfatto per il voto unanime del Consiglio regionale su questo mio Ordine del Giorno, arrivato su sollecitazione del presidente Passino – commenta il Consigliere Regionale Arboscello - Ringrazio il vicepresidente della Giunta Piana per l'attenzione e la disponibilità a mettere mano a un regolamento che consentirebbe alle aziende agricole della Provincia di poter operare al meglio, consolidando l’economia territoriale”.