Regione, ordine del giorno di Casella (Avs) : “Aprite il Ppi di Cairo 24 ore su 24”

E' stato respinto l'Ordine del giorno presentato da consigliere regionale di Avs Jan Casella con la che conteneva la richiesta di aprire il Punto di primo intervento di Cairo 24 ore su 24, come avvenuto per quello di Albenga. Attualmente il PPI dell'ospedale San Giuseppe della cittadina valbormidese è aperto per 12 ore al giorno.

“In campagna elettorale il presidente Bucci aveva detto che avrebbe riaperto il pronto Soccorso di Cairo, non solo il PPI – ha detto Casella nel suo intervento – Quindi chiediamo che vengano reperite le risorse necessarie per assumere personale e aprire il Punto di primo intervento dell'ospedale di Cairo 24 ore su 24. Avete manifestato voi stesi l'importanza di questo punto di primo intervento”.

L'ordine del giorno è stato respinto dalla giunta “Lo faremo – ha risposto l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò – nel momento in cui ci sarà il parere dei sindaci”.