Rigassificatore, Giovanni Toti su Facebook: “Il nuovo Pd è privo di visione, capace solo di dire no a tutto”

“Una volta c’era la sinistra che difendeva l’industria, il lavoro, il potere di acquisto delle famiglie. Una sinistra riformista capace di prendere decisioni e difendere quel che serve al Paese. Oggi il nuovo Pd, dietro l’armocromia del segretario Schlein e una classe dirigente totalmente priva di visione, si è trasformato nel peggior partito conservatore, diviso e capace solo di dire no, come farà in Liguria con il suo tour. Il nuovo no oggi è al rigassificatore che verrà ancorato a largo della nostra regione". Ad affermarlo su Facebook è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Senza neppure il coraggio di dire no, il Pd si nasconde dietro mille dubbi, piccole e meschine paure, bizzantinismi - prosegue -. Dopo la crisi energetica che ha lacerato famiglie e imprese ci saremmo aspettati una sinistra orgogliosamente schierata per la nuova politica energetica dell’Italia. Come una volta la sinistra era a favore dei siti industriali e della crescita".

"Oggi la nuova sinistra del no non riesce neppure a difendere le sue tradizioni e la sua storia. L’unica cosa che difende ormai è la sua mediocrità”, conclude Toti.