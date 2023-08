Cosa acquistano gli italiani online?

Internet, come ben sappiamo, ha cambiato letteralmente la nostra vita, rendendola, nella maggior parte dei casi, decisamente più semplice e gradevole. E anche l’Italia, seppur in notevole ritardo rispetto ad altri paesi economicamente avanzati, ha compreso quanto la grande rete telematica sia di straordinario supporto per la nostra quotidianità, quanto, ad esempio, sia in grado di accorciare le distanze e consentirci di restare in contatto anche con persone che la vita, ahinoi, ci ha portato geograficamente lontano.

Nel corso degli ultimi tre lustri, tuttavia, internet non è diventato solo uno strumento che ci consente di comunicare anche con persone che vivono dall’altro capo del mondo, ma un mezzo estremamente importante anche per far girare l’economia. Il successo dell’e-commerce, in tal senso, ne è l'esempio più lampante, grazie ad alcuni elementi come “risparmio” e “comodità” che sono particolarmente a cuore del popolo italiano. Vediamo, quindi, cosa comprano i cittadini del Belpaese quando comprano tramite la grande rete telematica.

Elettronica e abbigliamento restano trainanti per l’e-commerce italiano

In vetta, e diversamente non poteva essere, troviamo i prodotti legati al mondo dell’elettronica, che include, per quanto ovvio, anche quelli relativi al mondo dell’informatica. L’oggetto più venduto resta lo smartphone, anche se lo scorso anno, complice un’inflazione tornata a mordere come non si vedeva da oltre mezzo secolo, ha accusato un calo delle vendite dopo un 2021 particolarmente entusiasmante.

Da segnalare come negli ultimi tre anni sia cresciuta la vendita di alcuni prodotti come personal computer, mouse e cuffie, tutti strumenti utili per svolgere il cosiddetto “lavoro agile”, noto a tutti noi con la terminologia anglosassone “smart working”. L’elettronica, quindi, resta il settore più importante dell’e-commerce nostrano, mentre al secondo posto, in continua ascesa da oltre dieci anni a questa parte, troviamo il settore dell’abbigliamento.

D’altro canto, in un paese come il nostro, famoso nel mondo per essere il centro nevralgico del settore fashion (Milano è considerata la capitale mondiale della moda), la vendita dei capi d’abbigliamento non poteva che interessare ad una vasta fetta di italiani in maniera quasi trasversale.

Anzi, gli uomini, solitamente non propriamente amanti delle ore passate a fare shopping in qualche outlet o lungo le vie del centro, trovano estremamente interessante l’acquisto online, grazie anche alla possibilità di poter restituire la merce ordinata qualora non fosse conforme a quanto desiderato.

Divertimento e cura del proprio benessere psico-fisico

Da sottolineare, inoltre, il successo del mondo calzaturiero, il terzo settore più influente nel mondo dell’e-commerce italiano. In questo caso, com’era logico attendersi, le donne fanno la parte del leone, con numerosi ordini utili ad ampliare la propria “collezione” di scarpe presente nell’armadio di casa.

Appena fuori dal podio, invece, troviamo tutto quanto concerne il benessere psico-fisico della persona, un settore che sta crescendo esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, complice una maggior consapevolezza degli italiani in merito ad alcune tematiche. La cura del corpo, tramite creme, prodotti di bellezza e quant’altro ancora, resta predominante, ma col passare del tempo, grazie ad una società diventata finalmente più matura e scevra di antichi pregiudizi, si registra un significativo aumento di altre tipologie di oggetti.

Basti pensare, ad esempio, al boom dei sexy-shop online, che consentono di poter migliorare la propria vita sessuale in ogni singola sfaccettatura, anche individuale come testimonia il successo dei sex toys. Quest’ultimi, oltretutto, possono essere anche creati personalmente, come spiega dettagliatamente questo interessante articolo relativo alla creazione di un vibratore fai da te .

Il quinto posto, infine, è occupato dal settore dei giocattoli&gaming, che riguarda, per quanto ovvio, una fetta consistente della popolazione più giovane del nostro paese. Da sottolineare, in tal senso, il grande successo ottenuto dal gaming online, con ragazzi pronti a sfidarsi al proprio videogames preferito contro avversari provenienti da ogni angolo del pianeta.