Porta a porta a Savona: scatta il nuovo sistema nella zona di Ponente

Si parte. Da questa sera anche gli abitanti della zona di Ponente, quella che va dall’Oltreletimbro fino al confine con Vado, dovranno fare il porta a porta. Pochi i mastelli: per la maggior parte, i palazzi di questa fascia di città hanno ottenuto di avere i bidoni condominiali. E sono centinaia, forse migliaia, quelli che si vedono in città.

Ma, già dai presupposti, l’avvio non dovrebbe essere facile. Alcuni condomìni che hanno chiesto di poter utilizzare i bidoni condominiali sono ancora in attesa di una risposta da Sea-S e non sanno se tenere i mastelli o renderli alla società.

C’è poi il problema dei parcheggi che vengono tolti per posizionare i cassonetti condominiali (il Comune rassicura, dati alla mano, che non vengono tolti posti auto) e alcune scelte molto discutibili, che si trovano a dover affrontare alcuni bar o ristoranti con i cassonetti condominiali attaccati ai al dehpr, con i tavoli dove i clienti consumano il pasto o la cena.

C’è poi una domanda che si fanno tutti coloro che hanno i bidoni condominiali: chi laverà i cassonetti, in particolare quelli dell’umido che diventano subito maleodoranti? E con quale frequenza? Sea-S aveva rassicurato che in un primo tempo se ne sarebbe fatto carico la società, ma le cose non sono molto chiare.

Come non è ancora chiaro quando entrerà in vigore la famosa “tariffa puntuale”, sbandierata da Palazzo Sisto come agevolazione per chi fa raccolta differenziata, in base alla quale si pagherebbe la Tari in base al rifiuto conferito, premiando i cittadini virtuosi.

Nella sezione Domande e risposte del sito di Sea-S, alla voce “Quando entra in vigore la tariffa puntuale” si legge: “Al momento non è previsto il cambio di tariffazione. Le attrezzature fornite per il sistema PAP (porta a porta, n.d.r.) consentono la rilevazione dei dati di servizio che potranno essere utilizzati come base di calcolo per effettuare le ipotesi economiche legate a un eventuale cambio di tassazione”.

Alcuni cassonetti stradali rimarranno disponibili per chi non avesse ancora ritirato la dotazione assegnata alla propria abitazione, ma verranno comunque tutti rimossi gradualmente entro la giornata di venerdì 25 luglio, a partire da quelli della plastica, sul litorale e poi in tutte le altre zone del Ponente cittadino.