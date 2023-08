Il savonese festeggia i 25 anni del 15esimo Nucleo Elicotteristi dei carabinieri (FOTO)

Non poteva esservi location differente dall'aeroporto "Panero" di Villanova d'Albenga per celebrare un grande orgoglio dell'Arma dei carabinieri nella nostra provincia e in tutto il territorio della Legione Liguria: il 25esimo anniversario di fondazione del 15° Nucleo Elicotteristi, un'unità di eccezionale importanza nell'ambito delle operazioni aeree e di soccorso dei militari in tutta la regione.

A fare gli onori di casa, con la Santa Messa officiata nell'hangar dal cappellano della Legione Ligure don Massimo Gelmi e dal parroco di Villanova don Giancarlo Aprosio, è stato il colonnello Francesco Ercolani, che ha accolto le autorità civili e militari del savonese, compresi diversi sindaci del territorio.

Fondato il 10 agosto 1998, il 15° Nucleo Elicotteristi è diventato un pilastro insostituibile nell'ambito dell'operatività dell'Arma della Legione Ligure dei Carabinieri. La sua competenza si estende su tutto l'arco regionale sul quale, nel corso di questi 25 anni di attività, l'unità ha accumulato un impressionante totale di oltre 10mila ore di volo.

Attualmente, il nucleo dispone dell'elicottero 109 Nexus, un avanguardistico mezzo a bordo del quale si trova il culmine delle tecnologie aeronautiche, fondamentale nel garantire il successo delle operazioni, che spaziano dalla sicurezza pubblica al soccorso in situazioni di emergenza.

Le operazioni svolte dal 15° Nucleo Elicotteristi hanno contribuito in modo significativo alla buona riuscita di numerose missioni, dimostrando la sua importanza strategica nel contesto dell'Arma dei Carabinieri.