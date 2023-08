Savona, al Priamar una serata dedicata all'archeologia

La sezione Sabazia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Museo Archeologico e della Città di Savona promuovono una serata all'insegna dell'archeologia.

L'appuntamento è fissato per venerdì 18 agosto, alle ore 20.30, presso il baluardo di Santa Caterina del complesso monumentale Priamar, ingresso dal parcheggio libero, lato destro della fortezza.

Durante l'evento Alberto Alberti e Veronica Duranti, esperti del settore, racconteranno le loro esperienze più interessanti. "Sarà l'occasione per conoscere uno spazio non sempre accessibile come il baluardo di Santa Caterina", spiegano gli organizzatori dell'evento.