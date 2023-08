Sviluppo dell'Outdoor in Val Maremola: "Un territorio con potenzialità immense"

Uniti per il turismo all'insegna dell'outdoor, per dare impulso ad uno dei territori in crescita più gettonati del Ponente ligure: la Val Maremola. Qui, infatti, grazie all'impegno degli esperti di trail building e delle associazioni, gli occhi degli appassionati si sono concentrati già da tempo e hanno aumentato le aspettative del mondo MTB. Il governatore ligure Giovanni Toti, con i sindaci di Pietra Ligure e Giustenice, rispettivamente Luigi De Vincenzi e Mauro Boetto, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, accompagnati da Gianluca Viglizzo, presidente di Finale Outdoor Regione, e Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori, hanno effettuato un lungo tour in e-bike sui sentieri del Colle del Melogno e di Giustenice. Pedalata lungo i percorsi boschivi della Barbottina sino a Bardineto, poi il Giogo e giù sino al centro di Giustenice per il pranzo al Ristorante Farinateria Capalla (che ha traguardato i 75 anni di attività), con la partecipazione anche del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

L'impegno del presidente regionale è quello di coordinare lo sviluppo del comprensorio, in un'ottica appunto reticolare, che vada oltre i confini comunali, per proporre un'offerta integrata con percorsi dotati di cartellonistica fruibili sia in estate sia in inverno, con bici tradizionali ed elettriche. "E' un territorio con potenzialità immense", ha subito affermato Toti.