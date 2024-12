È stato lanciato l'allarme intorno alle 17.30 per un investimento pedonale avvenuto in via Bonini a Savona.

Un'auto avrebbe infatti colpito un pedone nei pressi del distributore di carburante.

Immediato l'intervento sul posto di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ad effettuare i rilievi del caso e a regolare la viabilità la polizia stradale e i carabinieri.