Mancata esposizione dei prezzi, alcol a minori e illeciti vari: intensa attività per la Polizia locale in riviera

Tempo di primi bilanci per il Nucleo Tutela del Consumatore delle polizie locali consorziate di Finale Ligure, Loano e Savona, con un centinaio di contestazioni operate dagli agenti per reati di varia natura dall'inizio dell'anno a questa settimana di Ferragosto.

Formalmente istituito ad inizio anno, dopo una prima fase di condivisione delle procedure e affiatamento degli operatori, con l'estate il nuovo reparto della Polizia Locale è entrato nel pieno dell'attività. Fra i compiti assegnati al Nucleo la tutela ad ampio spettro dei diritti dei consumatori da un lato e, dall'altro, la verifica costante sul rispetto delle regole e la tutela della leale concorrenza fra operatori commerciali.

Dopo la vasta eco nella cronaca delle ultime settimane di alcuni episodi di scontrini riportanti particolari voci di costo, gli agenti dei comandi hanno concentrato la loro attività anche sulla verifica sui costi dei servizi praticati al pubblico.

Negli ultimi giorni, il Nucleo "Tutela del Consumatore" ha contestato a un esercente la mancata comunicazione dei prezzi praticati al pubblico; un ristorante è stato invece sanzionato per aver omesso di portare a conoscenza del pubblico il costo del servizio e occupava in maniera eccessiva il suolo pubblico; un negozio ha ricevuto una sanzione amministrativa di 500 euro per aver venduto una bevanda alcolica ad un minore, mentre un'altra attività è stata sorpresa a porre in vendita metalli preziosi senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza; infine un bar ed un club privato, già oggetto di esposti, sono stati sanzionati per reiterati illeciti di natura amministrativa.

"Negli ultimi anni è profondamente cambiato il ruolo dei vecchi servizi di polizia commerciale (o annonaria) - spiegano dal comando finalese - oggi agli operatori della Polizia Locale è richiesto di esercitare la propria funzione in un ambito molto più complesso rispetto al passato: dalla verifica sull'applicazione delle normative Comunitarie, all'anticontraffazione, dal rispetto delle regole in materia di vendita di alcolici e sull'offerta del gioco lecito, all'igiene degli alimenti, fino ai controlli sulle strutture ricettive e balneari".

L'ordine di priorità per la stagione estiva, definito in una disposizione di servizio condivisa fra i dirigenti dei tre Comandi, riguarda il contrasto agli effetti della "malamovida" (ossia con un occhio di riguardo a consumo di alcolici sulle aree pubbliche, somministrazione di alcolici a minori, attività accessorie nei pubblici esercizi, valutazione di impatto acustico per spettacoli all'aperto), verifiche sul rispetto dei termini di occupazione del suolo pubblico, rispetto della normativa riguardante le locazioni brevi per uso turistico.