Spotorno si prepara al grande caldo: attivati cinque punti di refrigerio

A Spotorno ci si prepara ad affrontare l’ondata di caldo anomalo attesa per i prossimi giorni, quando anche la nostra provincia sarà interessata, secondo le previsioni, da temperature più vicine ai 40°C di quanto non siamo soliti.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’AIB, la P.A. Croce Bianca, il Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno e la R.P. Opera Pia Siccardi Berninzoni, ha predisposto, in favore di tutta la cittadinanza, una rete di punti di refrigerio e punti sosta presidiati all’interno di locali climatizzati.

Tutti i soggetti fragili e/o in difficoltà, date le elevate temperature, potranno trarre sollievo presso la sede della Croce Bianca, in via Venezia, 36 dalle ore 10.00 alle ore 19.00; nei locali di Spotorno Salute in viale Europa 3 (ingresso lato scuola Primaria) dalle ore 10.00 alle ore 19.00; presso la Casa del Turismo nei giardini di lungomare Marconi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; al Centro Sociale Anziani Polivalente del Parco Monticello dalle ore 10.00 alle ore 17.00; presso la R.P. "Opera Pia Siccardi Berninzoni" di via Verdi 33 dalle ore 8.00 alle ore 21.00.