Savona, vandali danneggiano staccionate e panchine al Prolungamento. Il Sindaco: "Chi compie questi atti non fa un dispetto al Comune, ma ai cittadini"

Vengono danneggiate le staccionate e le panchine nell'area giochi al Prolungamento a Savona e il Sindaco Marco Russo lancia un appello ai savonesi di prendersi cura del bene pubblico.

Il Comune era già intervenuto per la sistemazione (ne avevamo già parlato nel dicembre del 2025) ma nuovamente i vandali hanno colpito. Non solo nella zona del lungomare ma anche nei giardini della Rocca, in Piazza del Popolo, a Zinola e in Piazza delle Nazioni. Per elencare solo alcune delle aree spesso soggette a danneggiamenti.

"La staccionata non è rotta per l'incuria, non perchè è vecchia, è stata ripristinata da poco tempo ma è stata vandalizzata, è stata rotta volontariamente. La stessa cosa vale per le panchine, per molti beni pubblici che noi cerchiamo di aggiustare ma volontariamente vengono rotti" ha commentato il primo cittadino savonese.

"Dobbiamo renderci conto che gli atti vandalici comportano una spesa di denaro pubblico che necessariamente vengono sottratte ad altre necessità e come sappiamo la città ne ha tante. BIosgnerebbe ridurre il danneggiamento volontario di bene pubblico perché così ci consente di avere la città più bella" continua Russo.

"Chi compie questi atti non fa un dispetto al Comune, ma ai cittadini che subiscono gli effetti di questi comportamenti, come i bambini e i genitori che frequentano il parco giochi del Prolungamento" conclude il Sindaco.