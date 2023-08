Il mutare e l'evolversi della moda militare nei tempi in una mostra a Carcare

Al via in Liguria a Carcare l'esposizione dedicata alla moda nel contesto militare attraverso l'esposizione di un repertorio elegante storico, culturale ma anche stilistico, che sotto l’ideazione e direzione artistica di Luca Moretti, in collaborazione con le Forze dell’Ordine della Liguria e Relazioni Militari, aprirà i battenti quest'oggi (21 agosto, ndr) fino al 25 agosto a Carcare in piazza Cesare Caravadossi 21, per poi approdare a Savona, Genova, Imperia, Sanremo, Cuneo, Roma. Si tratta dalle prima mostra espositiva dedicata a tale contesto.

"Oggi viviamo nell’era dell’immagine - spiegano gli organizzatori - ed è per ciò che occorre rivalutare e mantenere, anche se in chiave diversa, la tradizione. Pertanto l’esposizione vuole analizzare l’importanza della presenza dei Carabinieri, dei Corpi e degli Istituti Militari che, mediante una ricerca approfondita e ben studiata con l’appoggio delle Forze dell’Ordine e Militari, metterà in evidenza il valore e la valorizzazione di una vasta gamma da prima di bottoni storico-militare ma anche uniformi nonché di cimeli di magnifica bellezza, dove la precisione nei dettagli prescinde da un’abile artigianalità manifatturiera sorprendente sul piano dello stile fino a riferimenti storici, illustri, con espressivo elogio al Tricolore Italiano, e non solamente". L’esposizione, che per prima farà capolino a Carcare, si sposterà in seguito in altre città attraverso istituzioni e relazioni militari sempre con la direzione artistica di Luca Moretti unendo una storia culturale italiana, militare, artistica, culinaria e artigianale unica al mondo.

"Si ringrazia per il prezioso aiuto in particolare l’Arma dei Carabinieri di Carcare e Cairo Montenotte, Carabinieri Forestali, Scuola di Formazione Polizia Penitenziaria Cairo Montenotte, Corpo della Guardia di Finanza, Aereonautica, tutti i militari effettivi e le figure autorevoli di grado e non" spiegano dall'organizzazione.