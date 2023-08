Anche Rifondazione Comunista al presidio di Vado Ligure per dire no al rigassificatore

"Rifondazione Comunista aderisce convintamente al presidio di mercoledì prossimo a Vado Ligure indetto da Vivere Vado e da diverse Associazioni, per ribadire un convinto No al previsto progetto del rigassificatore nella rada vadese".

Lo afferma attraverso una nota stampa la Federazione savonese di Rifondazione Comunista.

"Un progetto pericoloso, a ridosso della costa, che in caso di incidente potrebbe provocare un vero e proprio disastro, nonché ambientalmente ed economicamente insostenibile, condannando per un ulteriore ventennio il nostro territorio ad essere assoggettato a produzione energetica da fonti fossili, peraltro con costi molto maggiori rispetto al gas trasportato coi normali gasdotti - concludono da Rifondazione Comunista - Ci auguriamo che i cittadini del comprensorio facciano sentire la propria voce per impedire questo ulteriore scempio sul nostro territorio".