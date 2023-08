Migranti in arrivo, segreteria Pd di Albenga: “Governo Meloni alla prova dei fatti solo proclami”

“L’arrivo di alcune famiglie di migranti nel centro di accoglienza temporanea che il Comune di Albenga sta prontamente allestendo per ottemperare alla richiesta della prefettura mette a nudo un punto fondamentale lamentato ormai da moltissimi comuni in Italia. Il governo di FdI, FI e Lega a Roma è solo un governo di proclami e niente di più! Abituati alla continua campagna elettorale, stanno miseramente perdendo il controllo della situazione alla prova dei fatti”. Ad affermarlo la segreteria del circolo Pd di Albenga.

“Il record di arrivi di migranti di quest’anno e lo stato di emergenza proclamato in tutta Italia già da mesi sono la cartina tornasole di una assenza di ricette in politica estera e interna per gestire la questione – proseguono -. È in atto un movimento di popoli importante che non può essere fermato con proclami o slogan stile ‘blocco navale’ ma che deve essere gestito in Italia ed in Europa per non impattare sui cittadini e non creare tensioni sociali”.

“Ad Albenga si lavorerà con il prefetto per cercare di arginare alla incapacità di un governo targato Meloni che sta dimostrando – spiegano -, partendo dalle questione accise, passando dai conti dello stato per arrivare alla questione migranti, una enorme incapacità e di essere in grado solo di costruire slogan”.

“Albenga è una città generosa ed accogliente e farà la sua parte per alleviare le sofferenze di queste famiglie – concludono -, cosa della quale al governo Meloni nulla importa”.