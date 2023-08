20 Suggerimenti Essenziali per Organizzare un Matrimonio Rustico

Il fascino di un matrimonio rustico risiede nella sua semplicità ed eleganza naturale. Abbiamo chiesto ad Elena Le Fosse , wedding planner in Puglia, come rendere unico e indimenticabile il tuo evento.

1. Location Autentica

Scegli una location autentica come un'antica cascina, un fienile ristrutturato o una tenuta in campagna. Questi luoghi esprimono subito l'essenza del tema rustico.

2. Decorazioni Naturali

Usa materiali naturali. Il legno, i fiori di campo e le corde sono perfetti per creare un'atmosfera autentica.

3. Inviti in Stile

Ricorda che gli inviti rappresentano il primo assaggio del tuo matrimonio. Opta per cartoncino ruvido, caratteri semplici e illustrazioni floreali.

4. Abito da Sposa

Considera un abito semplice, magari in pizzo o con dettagli floreali. Perfetto per un'atmosfera campestre.

5. Tavoli Impeccabili

Punta su tovaglie in lino, centrotavola con fiori di campo e candele. Crea un'atmosfera intima e accogliente.

6. Menu Tradizionale

Offri piatti tradizionali della cucina italiana . Piatti genuini e ricchi di sapore si sposano perfettamente con il tema rustico.

7. Musica dal Vivo

Una band locale o un trio acustico possono definire l'atmosfera giusta. La musica dal vivo aggiunge sempre un tocco speciale.

8. Foto e Ricordi

Assicurati di avere un fotografo che sappia catturare l'essenza del tuo matrimonio rustico. Un album ben curato sarà un tesoro per sempre.

9. Favors per Gli Ospiti

Pensa a piccoli regali artigianali. Marmellate fatte in casa o piccole piante possono essere un tocco speciale per i tuoi ospiti.

10. Partecipazioni Personali

Incoraggia gli ospiti a condividere ricordi, storie o consigli per gli sposi. Questo renderà il tuo matrimonio ancora più personale ed unico.

11. Illuminazione Suggestiva

Una buona illuminazione può fare la differenza. Luci soffuse, lanterne e fili di luci LED possono creare un'atmosfera magica al calar del sole.

12. Elementi Vintage

Elementi come vecchie valigie, macchine fotografiche antiche o biciclette possono essere utilizzati come decorazioni per aggiungere un tocco vintage al tuo matrimonio rustico.

13. Angolo delle Delizie

Organizza un angolo dedicato a dolcetti e prelibatezze tipiche, come biscotti fatti in casa o una fontana di cioccolato, per coccolare i tuoi ospiti.

14. Spazi per il Relax

Crea piccoli angoli relax con divanetti, cuscini e coperte, dove gli ospiti possono rilassarsi e godersi l'atmosfera.

15. Animazione per Bambini

Se ci saranno bambini al tuo matrimonio, pensa a un'area giochi o a delle animazioni specifiche per loro. Un piccolo dettaglio che renderà felici anche i genitori!

16. Elementi Naturali

Non dimenticare l'importanza della natura. Laghetti, fontane o semplici elementi d'acqua possono arricchire la bellezza del tuo matrimonio rustico.

17. Attività Campestri

Organizza piccole attività legate al tema rustico, come lancio del ferro di cavallo o gare di sacchi, per divertire gli ospiti e mantenere vivo l'atmosfera campestre.

18. Abiti per Gli Ospiti

Invita gli ospiti a vestirsi in tema con l'evento. Che sia un tocco floreale, un cappello di paglia o scarpe comode, ogni dettaglio contribuirà a creare l'atmosfera perfetta.

19. Momenti Romantici

Organizza piccoli momenti solo per voi due, come una passeggiata sotto le stelle o un ballo sotto un gazebo illuminato, per godervi appieno la vostra giornata speciale.

20. Ringraziamenti Personalizzati

Infine, non dimenticare di ringraziare ogni singolo ospite con un piccolo gesto o una nota personalizzata, dimostrando quanto la loro presenza sia stata importante in questo giorno speciale.

Ricorda che la chiave di un matrimonio rustico di successo sta nei dettagli. Cura ogni singolo aspetto, dall'invito all'addio, e il tuo matrimonio sarà un evento indimenticabile per tutti.

Un matrimonio rustico, ben organizzato, offre un'esperienza indimenticabile sia per gli sposi che per gli ospiti. Seguendo questi suggerimenti, avrai l'occasione di creare un evento autentico, pieno di dettagli che riflettono la bellezza semplice della natura e della tradizione. Buona pianificazione!