Una camminata storico naturalistica alla scoperta di Varazze e del colle Parasio

E' previsto per la mattinata di domani, venerdì 25, alle 8,30 in Piazza Nello Bovani il ritrovo per la passeggiata storico naturalistica che partendo dal centro di Varazze arriverà al colle Parasio.

La camminata, è gratuita ed è organizzata dall'associazione "Tre Borghi Varazze" con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell'associazione culturale San Donato e gli amici del museo Fenoglio dell'Alpicella. L'itinerario prevede la partenza dal centro, ad est del fiume Teiro, che condurrà fino all'antico colle del Parasio, dove nacque Varazze.

Un'escursione a ritroso nel tempo, con spunti storico-ambientali, in un percorso che dalla costa porterà i partecipanti a visitare la lecceta e le antiche mura bizantine di "Ad Navalia". E, grazie alla collaborazione dell'associazione culturale "San Donato", sarà possibile visitare anche la Chiesa di San Donato.