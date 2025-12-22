Alassio, il Burraco si fa solidale: tre tornei all’Hotel Toscana per sostenere la sanità a Cuba

Alassio si prepara a vivere le festività tra socialità e divertimento con una serie di appuntamenti dedicati agli amanti delle carte.

L’Hotel Toscana ospiterà infatti tre grandi tornei di Burraco: sabato 27 dicembre, martedì 30 dicembre e, per chiudere in bellezza con l’Epifania, martedì 6 gennaio 2026. Le sfide, aperte a residenti e villeggianti, si svolgeranno a partire dalle ore 15:00 nella Sala attrazioni dell’albergo in Corso Dante Alighieri 83, con le operazioni di iscrizione e sistemazione dei tavoli previste già dalle 14:30.

Oltre all’aspetto ludico, l’iniziativa si distingue per un nobile fine umanitario. La quota di partecipazione, fissata in 5,00 euro a persona, sarà interamente devoluta al “Progetto solidarietà Cuba” per l'acquisto di materiale medico-sanitario destinato al Policlinico di Guanabo. Sebbene la manifestazione sia improntata all'intrattenimento sociale e non alla competizione pura, ai vincitori verranno consegnati dei premi offerti dai commercianti e dagli albergatori di Alassio, che hanno scelto di supportare concretamente l’evento condividendone gli scopi benefici.

Ogni appuntamento si articolerà in tre turni da quattro mani ciascuno, concludendosi alle 17:30 con la premiazione finale. Gli interessati, compresi i giocatori singoli che desiderano unirsi ai tavoli, possono prenotare la propria partecipazione contattando i promotori dell'iniziativa, Sergio (3357421775) e Maria (3391378139), oppure rivolgendosi direttamente alla reception dell’Hotel Toscana. Un'occasione preziosa per coniugare la passione per il gioco con un gesto di concreta solidarietà internazionale in un clima di festa e condivisione.