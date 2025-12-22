Celle Ligure, il 23 dicembre il concerto natalizio “Voci d’Avvento” a cura della Corale Polifonica Cellese

La Corale Polifonica Cellese presenta “Voci d’Avvento”, il concerto natalizio in programma martedì 23 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione a Celle Ligure.

Diretta dalla maestra Eleonora Molinari, con Giovanni Musso all’organo, la serata offrirà un percorso musicale dedicato al tempo dell’Avvento.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto “Insieme a N.O.I.” del reparto di Neuro-oncologia Infantile dell’Ospedale Gaslini di Genova, in ricordo di Giorgia Damonte.