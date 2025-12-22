 / Varazzino

Celle Ligure, il 23 dicembre il concerto natalizio “Voci d’Avvento” a cura della Corale Polifonica Cellese

Ingresso a offerta libera e ricavato che sarà devoluto al progetto “Insieme a N.O.I.” del reparto di Neuro-oncologia Infantile dell’Ospedale Gaslini

La Corale Polifonica Cellese presenta “Voci d’Avvento”, il concerto natalizio in programma martedì 23 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione a Celle Ligure.

Diretta dalla maestra Eleonora Molinari, con Giovanni Musso all’organo, la serata offrirà un percorso musicale dedicato al tempo dell’Avvento. 

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto “Insieme a N.O.I.” del reparto di Neuro-oncologia Infantile dell’Ospedale Gaslini di Genova, in ricordo di Giorgia Damonte.

