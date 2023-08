Salario minimo, Azione e +Europa lanciano anche a Savona la raccolta firma

"Savona in Azione e +Europa Savona sono liete di annunciare un'iniziativa congiunta volta a raccogliere firme a sostegno del salario minimo. Domani, 26 agosto, i cittadini di Savona avranno l'opportunità di unirsi a noi in Corso Italia per esprimere il loro sostegno a questa importante causa". Così, in una nota congiunta, i due partiti.

"Savona in Azione e +Europa Savona credono che il salario minimo, unitamente ad altre proposte, sia fondamentale per creare un equilibrio sociale e promuovere la giustizia economica" spiegano. "Il banchetto - continuano - sarà allestito lungo Corso Italia, nel cuore della nostra città, dalle 10:30 alle 13:00. Gli iscritti dei due partiti saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate sulla proposta di salario minimo e raccogliere le firme di coloro che desiderano sostenere questa iniziativa". "Invitiamo tutti i cittadini di Savona a partecipare a questo evento e a dare il proprio contributo per promuovere un cambiamento positivo nel tessuto sociale ed economico della nostra società" la chiosa delle sezioni savonesi di Azione e +Europa.