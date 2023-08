Pietra, va in pensione il parrucchiere Bruno Tucci: l'omaggio dell'amministrazione comunale (FOTO)

“Un paio di mesi fa ha chiuso i battenti lo storico parrucchiere Bruno Tucci che da quasi mezzo secolo, per la precisione quarantanove anni e qualche mese, ha svolto la propria attività a Pietra Ligure, per la maggior parte del tempo in corso Italia 81 – spiegano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella – In Sala consigliare, abbiamo consegnato a Bruno, per l’occasione circondato da parenti e amici tra cui la sorella Santa in arrivo dall’Australia, l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure, meritato riconoscimento alla sua ininterrotta attività e all’impegno e alla professionalità profusi verso la collettività in questi quasi cinquanta anni di storia".