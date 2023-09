Ritirati dal mercato lotti di condimento per pasta Coop e patate novelle Selenella

Premesso che i richiami di prodotti alimentari non a norma sono il tangibile riscontro dell’efficacia dei controlli effettuati, il ritiro dal mercato di un numero crescente di lotti alimentari non può non destare nei consumatori qualche legittima perplessità sull’iter produttivo dei medesimi.

I due richiami più recenti riguardano 2 lotti (TF224 MFE173 e TF224 MFE177) di vasetti di condimento per insalate di pasta a marchio Coop e un lotto (il 26-06) di patate novelle a marchio Selenella, in vendita presso più catene e negozi alimentari.



Nel primo caso, Coop ha richiamato i vasetti dopo aver appurato che potrebbero contenere frammenti di vetro, che rappresentano un evidente rischio per la salute di chi dovesse inavvertitamente ingerirli.

In una nota pubblicata sul proprio sito, Coop invita i consumatori in possesso di vasetti rientranti in quei lotti a non utilizzare il prodotto, riportandolo al più vicino punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 800/805580

Il richiamo del lotto di patate novelle è stato invece disposto dal ministero della Salute a seguito dell’accertamento della presenza di una sostanza attiva, l’erbicida Fosthiazate, oltre i limiti consentiti dal regolamento Ce. Anche in questo caso il suggerimento, nel caso si sia acquistato una rete da 1,5 kg afferente al lotto richiamato, è di riportare il prodotto presso il punto vendita richiedendo il rimborso.