Savona, con la fine di agosto i profughi lasceranno la palestra delle scuole Astengo

I 23 profughi delle scuole Astengo domani dovranno lasciare la palestra, in base all'accordo tra Comune e Prefettura che scade con la fine del mese. Le persone ospitate nella palestra sono 23.

Nel corso del periodo di accoglienza si sono alternati altri profughi, alcuni dei quali trasferiti in altri centri man mano che i posti si liberavano. I posti vuoti venivano occupati da altre persone provenienti dagli hot spot come quello di Lampedusa. Ieri mattina l'assessore al Sociale Riccardo Viaggi ha fatto un ultimo sopralluogo alla palestra.

“La palestra è in buone condizioni – ha detto l'assessore Viaggi - e il punto di accoglienza è stato gestito in modo ottimale dalla Croce Rossa. Ci hanno tenuto a farci vedere come l'intero spazio sia stato tenuto bene e pulito, anche i bagni, con la collaborazione di questi ragazzi. Ora questa esperienza si esaurisce se la Prefettura lo chiederà, sulla base di un'equità nella distribuzione dei profughi sul territorio come già espresso in più occasioni, valuteremo”.

I profughi che lasceranno la palestra delle Astengo saranno accolti nei Cas del territorio, come quelli di Dego, Cairo o Varazze e dove si libereranno dei posti, anche fuori dal territorio provinciale, mentre dovrebbe poi entrare in funzione il punto di accoglienza ad Albenga.