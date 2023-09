Le Albisole e le tazzine della Fac: i cocci tra i muri delle creuze e le spiagge

Le tazzine della storica fabbrica Fac di Albisola Superiore fallita nel 2012, sono state riempite di caffè da diverse generazioni di savonesi che ancora oggi le custodiscono gelosamente nelle loro abitazioni oppure si possono trovare ancora acquistandole sui siti di e-commerce. Ma non solo.

Non è insolito infatti imbattersi nelle diverse creuze dei comuni delle due Albisole e nei cocci che sono presenti incastonati nei muri di delimitazione.

Ad Albissola Marina si possono infatti vedere i colori caratteristici dei piccoli recipienti che venivano fabbricati nell'azienda albisolese, soprattutto in Vicolo della Brigna che collega via Salomoni/via Rossini all'incrocio via Luccoli/via Becchi e tra via delle Industrie e viale Faraggiana in località Galaie.

Per non parlare dei frammenti che da tempo si possono trovare anche solo passeggiando sulla battigia dei due comuni e c'è chi li mette insieme provando a ricomporli oppure anche solo "giocandoci" formando dei buffi smile.

Dal 2020 con la demolizione della fabbrica e la costruzione della Sogegross, c'è nuova vita nell'area, ma quella zona rimarrà per sempre degli albisolesi, dei tantissimi che ci hanno lavorato e di quelle tazzine che passeggiando per i due paesi si possono ancora trovare.