Alassio, Matteo Melchiorre con "Il Duca" vince la 29esima edizione di "Un autore per l'Europa" (FOTO)

Molto affascinati da ciascun opera si sono dimostrati gli Italianisti (esperti stranieri della Letteratura Italiana).

In conclusione, Matteo Melchiorre ha apposto anche la sua firma per la piastrella sul Muretto.

La trama di “Il Duca” (Ed. Einaudi) :

Un paese di montagna, un’antica villa con troppe stanze, l’ultimo erede di un casato ormai estinto, lo scontro tra due uomini che non sembrano avere nulla in comune… Matteo Melchiorre ha costruito una storia tesissima ed epica sulla furia del potere, le leggi della natura e la libertà individuale. Un romanzo che ci interroga sulla forza necessaria a prendere in mano il proprio destino.