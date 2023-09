Il 16 e 17 settembre per la prima volta arriva il Motoincontro D’autunno

Da sabato 16 a domenica 17 settembre per la prima volta Centallo ospita il Motoincontro d’Autunno, appuntamento inserito nel Calendario ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana. L’evento è organizzato dal Motoclub Fossano in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e riconosciuto a livello regionale.

La formula dei due giorni richiama quella del Motoraduno di Primavera di marzo, organizzato dal Motoclub Fossano. A fare da contorno al raduno della domenica mattina, tante iniziative collaterali in programma e attività dedicate al mondo delle due ruote.

“Visto il successo delle ultime edizioni primaverili, abbiamo pensato di proporre un appuntamento autunnale, il penultimo ufficiale in attesa della grande chiusura di stagione ad Alba, che si terrà domenica 24 settembre, con la Reunion Bikers organizzata dall'associazione Mettinmotolavita – dichiara Gianni Mina, presidente del Motoclub Fossano – Il Comune di Centallo, che ha già ospitato eventi motociclistici, sarà la nostra nuova cornice per questo appuntamento di cui siamo molto orgogliosi.”

Piazza Don Gerbaudo è il fulcro della manifestazione e ospita gli appassionati che possono curiosare tra gli stand delle case motociclistiche, dei marchi di abbigliamento ed accessori, partecipare alle numerose iniziative ed assistere agli eventi in programma.

Per due giorni Centallo si trasforma nel regno delle due ruote con molteplici proposte per i centauri ed attività collaterali, dalla musica live agli intrattenimenti, fino ai momenti conviviali.

In collaborazione con alcuni dei più importanti concessionari di moto, è possibile prenotare i test drive (strada, enduro, maxi enduro e cross) su strada, strade bianche oppure in un’area sterrata adiacente a Piazza Don Gerbaudo. La prenotazione può essere fatta direttamente presso i concessionari che hanno aderito: Amerio Moto, Cabutti Motor, Careglio Moto, Luciano Moto, Sanino Moto e E-Borghi (e-bike).

Sabato 16 settembre alle 8,30 è prevista l’apertura delle iscrizioni, degli stand e del Food Park. Alle 10 il primo appuntamento in programma è un tour nelle langhe in moto con aperitivo lungo il percorso e rientro per il pranzo convenzionato al Food Park, l’area ristorazione ufficiale allestita dal Pala CRF in Piazza Don Gerbaudo. In collaborazione con Caffè Italiano e il birrificio Trunasse, il Food Park apre da sabato mattina fino a domenica sera: street food, menù completi, birra artigianale e tanta musica.

Il programma di intrattenimenti inizia sabato mattina con le esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, un susseguirsi di evoluzioni ed acrobazie di moto da seguire con il fiato sospeso, l’animazione by Fantaroby – 2 wheels adventures, musica live e dj set by Sandon.

Dalle ore 18 si apre il Motoincontro Party No-Stop con altre esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, la cena presso il Food Park e la musica live con la band “NO WAY”: un mix di spettacoli, musica dal vivo e buon cibo.