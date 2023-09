Leidaa entra a far parte della Consulta del volontariato di Albenga

"L'Associazione esprime gratitudine al Comune di Albenga e alla Consulta del Volontariato -spiega Leidaa - Grazie all'amichevole sostegno e alla collaborazione attiva del Comune di Albenga e della Consulta del Volontariato, siamo in grado di estendere ulteriormente il nostro impegno per il bene comune".

"Questa partnership rappresenta un passo importante nella realizzazione dei nostri obiettivi di sensibilizzazione, educazione e attivismo a favore degli animali e dell'ambiente. Il Comune di Albenga e la Consulta del Volontariato svolgono un ruolo essenziale nella promozione della crescita delle organizzazioni non profit e dei volontari, consentendo loro di contribuire positivamente alla comunità".

Intanto la Consulta e il Comune di Albenga stanno preparando l'organizzazione della Festa del volontariato in programma il 23 settembre dalle 15,30 alle 18,30 nel Centro Storico, in modo particolare in Piazza San Michele e in Piazza IV Novembre. "La Festa del Volontariato – spiegano Dino Ardoino, Presidente della Consulta del Volontariato, Marta Gaia, assessore alle Politiche Sociali e Martina Isoleri, Consigliere Comunale con delega al volontariato - si inserisce all'interno del Festival della Gentilezza che prevede altri appuntamenti fra cui la festa del nuovo mondo (Migrantes, Yepp, Sjamo..) il 22 settembre e , il 24 settembre 24/09 leggo e pedalo (Fiab, Cosavuoichetilegga). Il 23 mattina inoltre si svolgerà all'Auditorium San Carlo un incontro con tecnici di Regione Liguria inerente le tematiche patti di sussidiarietà e forum terzo settore".

Le associazioni possono inviare la propria adesione per la festa del 23, inviando le diverse richieste in merito a tavoli, sedie e necessità di usufruire della corrente. In quell'occasione non sarà possibile raccogliere fondi, ma fare attività promozionale e informativa della propria associazione.