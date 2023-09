Politica |

Grande Liguria si schiera contro il progetto rigassificatore a Vado Ligure

"E' una mera questione di buon senso. La zona ha già troppe presenze che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini"

Grande Liguria si schiera decisamente contro contro l'ipotesi di installare un rigassificatore a Vado Ligure: "E' una mera questione di buon senso. Parliamo di una zona che ha già troppe presenze che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini". "Si tratterebbe di un nuovo rischio ambientale ed ecologico che andrebbe ad impattare con quelli già esistenti sul territorio: due discariche a servizio sovralocale, due stabilimenti RIR (Rischio Incidente Rilevante), una piattaforma container a stretto contatto con l’abitato, una linea ferroviaria che attraversa il centro cittadino, un cantiere per la costruzione di cassoni a servizio del porto, container disseminati ovunque e aree destinate alla cementificazione come parcheggio camion". "Questo elenco pubblicato da Vivere Vado ha già dell'inquietante. Questa decisione è stata presa senza nemmeno discutere con il territorio, non valutando i rischi della sicurezza e l'impatto ambientale di una comunità che sta cercando di proporre una città diversa, ossia non più una discarica di situazioni ad alto rischio, ma un territorio pulito a dimensione umana". "Bisogna liberarsi di una classe politica che pensa di poter gestire il territorio come fosse una loro proprietà privata, a partire dal presidente Toti, che anche in questo caso, ha confermato come il suo modo di governare personalistico e pasticciato sia un danno per tutta la Regione". "Il nostro partito è nato per imprimere un ricambio politico, togliendo il potere alle emanazioni centraliste dei poteri romani per restituirlo ai legittimi proprietari, ossia i cittadini - conclude Grande Liguria - Come sempre siamo dalla parte dei territorio, appoggeremo anche in modo concreto, qualsiasi iniziativa per salvaguardare il territorio, e soprattutto ristabilire un sacrosanto principio: il popolo è sovrano".

Comunicato stampa

