Incontro a Savona sul rigassificatore, il presidente Olivieri si smarca dal vice Niero: "Riunione politica, Provincia non ha partecipato"

Dopo il botta e risposta tra il sindaco Russo e il presidente Toti sull'incontro tra alcuni sindaci del comprensorio savonese portuale e quelli interessati direttamente dal nuovo impianto rigassificatore, anche il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri interviene quasi "a gamba tesa" sulla riunione di Palazzo Sisto dove tra i presenti sedeva il suo vice, Massimo Niero.

Una presenza da cui il numero uno di Palazzo Nervi si smarca chiaramente definendo l'incontro come politico e rischioso per l'equilibrio nella gestione dell'intero procedimento autorizzativo nell'ottica del lavoro di coordinamento dell'ente provinciale.

"A partire dalla presentazione dell’idea progettuale da parte di Snam - sottolinea infatti Olivieri - la Provincia è stata presente sia in tutte le riunioni di approfondimento tecnico con i singoli Comuni, sia come parte attiva nell’intercettare e portare all’attenzione della Struttura Commissariale le esigenze del Territorio, arrivando alla definizione di un incontro operativo dedicato alle associazioni di categoria, così come concordato in una delle ultime riunioni intercorse del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico, ed un secondo richiesto da un operatore del settore specificamente interessato che si terranno la settimana prossima".

"In questo ruolo e nella naturale funzione di coordinamento territoriale - continua Olivieri - ho invitato anche tutti i Consiglieri a un confronto sul tema di interesse nazionale di imminente svolgimento e, non appena raccolte le dovute precisazioni e integrazioni, quando la situazione lo consentirà in maniera utile e opportuna, provvederò a dare corso a tutti gli adempimenti e le iniziative per dare evidenza concreta a tutte le Amministrazioni Territoriali interessate".

"Per questo la Provincia, nella persona del presidente, non è stata parte della riunione in Comune svoltasi ieri" aggiunge Olivieri sottolineando come abbia avuto evidenza dell'incontro "solo in maniera informale e senza averne ricevuto comunicazione e relativo invito".

"Un incontro che ha assunto natura specificamente politica - chiosa il presidente provinciale schierandosi pienamente col presidente Toti - invece che istituzionale e che rischia di confliggere con la necessità amministrativa di gestire un percorso delicato che prevedrà la V.I.A. Nazionale, procedura di massima attenzione e tutela ambientale prevista dall’ordinamento".