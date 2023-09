Savona, a Palazzo Sisto l'incontro dei sindaci sul rigassificatore: “Ribadiamo la non condivisione del metodo utilizzato dalla Regione”

E' durato oltre due ore l'incontro a Palazzo Sisto dei sindaci dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Carcare, Altare, Bergeggi, Quiliano e la Provincia con il suo vicepresidente. Assente per motivi personali il Albisola Superiore, mentre il commissario di Vado, avvertito all’ultimo momento, era impossibilitato a presenziare.

“Abbiamo condiviso l’importanza di questo incontro per tenere il territorio compatto nella valutazione di un progetto che riguarda il territorio sia per la parte a mare sia per la parte a terra – hanno dichiarato i sindaci al termine dell'incontro - Ribadiamo la non condivisione del metodo utilizzato dalla Regione Liguria che non ha consentito un confronto preliminare con le amministrazioni territoriali e rende questo confronto difficile anche attualmente, visti i tempi molto serrati del procedimento amministrativo”.

“Abbiamo condiviso le gravi criticità del progetto sia per la parte a mare che per la parte a terra sotto il profilo economico, ambientale e sociale, anche con riguardo al modello di sviluppo che questo territorio sta perseguendo da tempo. Abbiamo condiviso l’importanza di un approfondimento tecnico comune di questo progetto sia per la parte a mare che per la parte a terra e in Valbormida in uno spirito di solidarietà territoriale, auspicando che questo diventi un metodo per tutti i futuri progetti importanti”.

!Riteniamo necessario che questo coordinamento fra Comuni resti aperto e prosegua durante tutto l'iter procedurale, anche condividendo, dove possibile, le consulenze, confidando che la Provincia sia vicina alle amministrazioni in questo percorso”.