Rigassificatore, spazio a Savona ad una commissione "tecnica" ad hoc e ad un consiglio comunale monotematico

Sono state fissate l'11 e il 14 settembre. Lunga discussione nella commissione dei capigruppo

Una commissione consiliare aperta per ascoltare i diversi pareri tecnici e un consiglio comunale straordinario. Questa la decisione che è stata presa dopo una lunga e accesa discussione nella conferenza dei capigruppo in Comune a Savona con al centro il tema del rigassificatore e la convocazione dei due consessi previsti quindi rispettivamente lunedì 11 molto probabilmente e giovedì 14 settembre (cancellato il consiglio straordinario sui migranti al Varaldo). In apertura della conferenza il sindaco Marco Russo ha specificato tutto l'iter delle ultime settimane sul progetto e le osservazioni che dovranno essere presentate da Palazzo Sisto entro il 20 settembre (il Comune non fa parte della conferenza dei servizi per la quale il termine di invio dei pareri è il 10 ottobre). "Non abbiamo ancora formalizzato consulenze esterne perché abbiamo lavorato internamente e con il territorio per un confronto tra le amministrazioni collaborando insieme anche sulle consulenze. Valuteremo con gli uffici, non c'è dubbio che la procedura è molto complessa e quindi richiede molteplici competenze che vanno assicurate - ha detto il primo cittadino savonese risponendo alla richiesta del capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi - Mi stona il fatto che un amministratore comunale debba dotarsi di consulenti per affrontare una procedura guidata dal presidente della Regione con il quale dovrebbe esserci condivisione". "Ad oggi di ufficiale non abbiamo visto nulla, chiedo al sindaco prima o durante un consiglio comunale, di farci spiegare dagli uffici che stanno iniziando ad affrontare il tema e lo stanno esaminando dal punto di vista tecnico-legale. Chiederei se realmente sverseranno 32 tonnellate di ipoclorito di sodio, di candeggina. Ma è vero? Mi permeterebbe di prendere una posizione" il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco. "Ho dei dubbi che Snam ci faccia capire bene cosa possa succedere. Siamo fortemente contrari, perché i turisti che frequentano da Celle a Varigotti ne sanno quanto me, probabilmente il piede a fare il bagno nell'area protetta di Bergeggi lo faranno molto meno volentieri - ha continuato il capogruppo di Andare Oltre Luca Aschei - Il rigassificatore abbasserà il valore delle nostre case, il rilancio della città a livello turistico, questo dopo che la centrale non ha fatto sviluppare in modo turistico, la Maersk dove erano stati promossi migliaia di posti di lavoro. Oltre il rischio che una struttura del genere in mezzo al mare, vicino alle nostre case, può creare". "Il giorno dopo il progetto si doveva nominare un consulente, si doveva convocare una commissione con il nostro consulente dopo 15 giorni che ci doveva esprimere il punto di vista tecnico, in contradditorio con il soggetto promotore, commissariale e Capitaneria di porto. Poi si sarebbe dovuto riunire un consiglio comunale che facesse da sintesi e un'espressione anche politica all'esito degli incontri tecnici - ha proseguito Orsi - Ora bisogna contestare dal punto di vista tecnico. Lasciate perdere oggi il colore della maglietta, concentriamoci su un progetto che è da fermare. Il 21 settembre ricomincerete a fare la campagna elettorale". "La gestione di questo problema è alquanto surreale e speriamo che presto ci sia un cambio di rotta almeno nei modi con cui il Governatore si sta rapportando con i territori" puntualizza Alessandra Gemelli, capogruppo del Pd. In conclusione della commissione si è verificato un duro scontro verbale tra Orsi e il presidente del consiglio comunale Franco Lirosi.

Luciano Parodi

