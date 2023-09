Amplificatori segnale cellulare 4G e GSM: chiamate chiare e Internet veloce

Amplificatori del segnale cellulare 4G e GSM

Per poter usufruire al meglio dei servizi offerti dal proprio operatore è importante avere un segnale mobile forte. Un segnale senza le interruzioni offre la possibilità di navigare in internet velocemente, effettuare le chiamate con una buona qualità audio, inviare gli sms. Invece quando il segnale è debole ci sono numerosi e fastidiosi problemi come impossibilità di effettuare le chiamate, accedere ai siti web, la batteria del telefono che si scarica rapidamente. Per avere un segnale forte è possibile utilizzare ripetitore gsm e 4g che, come la bacchetta magica, trasforma il segnale scarso in uno potente e stabile.

La tecnologia degli amplificatori

I ripetitori catturano il segnale che proviene dalle antenne cellulari più vicine, lo amplificano e poi lo diffondono nella zona della loro copertura. Nell’uso degli amplificatori 4G e GSM ci sono tanti vantaggi, tra cui:

Riducono le interruzioni e le cadute di linea durante le chiamate vocali;

Aumentano la velocità di trasmissione dei dati durante la navigazione su Internet;

Risparmiano la batteria del telefono, perché la batteria si scarica velocemente quando il telefono deve cercare costantemente il segnale.

Sono facili da installare e da usare e non richiedono configurazioni complicate. Non c’è nessun abbonamento mensile.

Aumento del segnale 4G

La principale caratteristica degli amplificatori 4g è che essi migliorano sia la qualità delle chiamate vocali che la velocità di connessione dati. Questo consente di effettuare le chiamate chiare e sfruttare al massimo la connessione dati 4g. Prima di scegliere i ripetitori 4g più adatti per voi, bisogna verificare quali sono le bande disponibili con il proprio operatore. in Italia le bande più comuni sono la 800 MHz, la 1800 MHz e la 2600 MHz. Alcuni operatori, come per esempio Iliad, usano anche la banda 700 MHz. Inoltre, gli amplificatori 4g riescono a potenziare il segnale, necessario per coprire le aree problematiche nelle zone ceche all’interno degli edifici. La potenza del ripetitore può variare in base al dispositivo.

Amplificazione del segnale GSM

Per potenziare il segnale GSM è possibile usare il ripetitore gsm. Il ripetitore migliora soprattutto la qualità delle chiamate vocali e la connessione dati nei luoghi con lo scarso segnale GSM. I dispositivi possono essere utilizzati in tutti i posti dove il segnale non è sufficiente, per esempio, presso le abitazioni private, luoghi di lavoro, hotel, imbarcazioni, veicoli e altri.

Compatibilità con gli operatori diversi

I ripetitori 4g e GSM sono progettati per essere compatibili con i diversi operatori. Gli utenti possono migliorare la qualità delle chiamate e la connessione dati indipendentemente dal loro provider di telefonia.